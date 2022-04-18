Авария с погибшим водителем произошла на 323 км трассы М-7 «Волга» в Гороховецком районе в воскресенье, 17 апреля. «По предварительной информации 36-летний водитель «Мерседес Бенц» не справился

Авария с погибшим водителем произошла на 323 км трассы М-7 «Волга» в Гороховецком районе в воскресенье, 17 апреля. «По предварительной информации 36-летний водитель «Мерседес Бенц» не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с движущимся впереди, в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом», – сообщил зам. начальника отдела УГИБДД области Олег Лапшин. Водитель «Мерседеса»