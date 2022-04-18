Владимирский предприниматель уже второй раз пытается обжаловать в суде коммунальный счет почти в полмиллиона рублей. Ирина Виноградова, экс владелица торговых площадей в поселке Лесной,

Владимирский предприниматель уже второй раз пытается обжаловать в суде коммунальный счет почти в полмиллиона рублей. Ирина Виноградова, экс владелица торговых площадей в поселке Лесной, обратилась во Владимирский Областной Суд с апелляционной жалобой, намереваясь обжаловать полученный ею коммунальный счет почти в полмиллиона рублей. Областной суд, ответил отказом и оставил женщину в статусе должника. В 2021-м году,