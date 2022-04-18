Владимирские старшеклассники примерили на себя роль студентов- экономистов. Такую возможность для будущих абитуриентов предоставил филиал Президентской академии. На базе факультета

Владимирские старшеклассники примерили на себя роль студентов- экономистов. Такую возможность для будущих абитуриентов предоставил филиал Президентской академии. На базе факультета экономики во Владимирском филиале презентовали новый проект для старшеклассников. Школьникам рассказали об особенностях обучения в вузе и показали, что экономические специальности здесь – это не только лекции, но и увлекательные практические занятия. Ольга Корнилова, декан