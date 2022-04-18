Администрация города Коврова Владимирской области и Управление городского хозяйства администрации...

Администрация города Коврова Владимирской области и Управление городского хозяйства администрации Коврова обратились в суд с заявлениям об отсрочке исполнения решения Ковровского городского суда Владимирской области от 9 февраля 2016 года.Еще в 2016 году суд возложил на власти Коврова обязанность отремонтировать путепровод через железную дорогу по пр. Ленина, так называемый Павловский мост, признанный аварийным.Как мы уже писали, в настоящее время Управление городского хозяйства администрации Коврова заключило контракт с ООО «Мостостроительная фирма МПФ» на выполнение капитального ремонта путепровода. Общий срок выполнения работ по контракту установлен с даты заключения до 30 ноября 2023 года: 1 этап - до 31 декабря 2022 года, 2 этап - до 30 ноября 2023 года. Стоимость проекта — 315 миллионов рублей.Однако прокуратура не согласна с такими сроками, так как путепровод имеет высокую степень износа и в настоящее время движение по мосту ограничено. Непринятие мер по ремонту объекта может повлечь за собой гибель граждан, в том числе в результате обрушения конструкций на проходящие железнодорожные составы, сообщает пресс-служба Ковровского областного суда.Суд пришел к выводу, что представленные документы не свидетельствуют о принятии администрацией своевременных мер к организации ремонта путепровода и отказал в отсрочке исполнения решения суда 2016 года.Более того, из представленного решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Коврова от 23.03.2022 следует, что несущие конструкции моста с одной стороны имеют повреждения, которые могут вызвать обрушение. Решением комиссии ситуация признана аварийной, которая при непринятии срочных мер может перерасти в чрезвычайную. От скорейшего исполнения решения суда по организации реконструкции путепровода на пр. Ленина в г. Коврове зависит жизнь и здоровье граждан, заявили в суде.