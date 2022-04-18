Суздальский боксёр Арсений Жильцов стал призером Первенства России. В Чехове Московской области...

Суздальский боксёр Арсений Жильцов стал призером Первенства России. В Чехове Московской области прошли соревнования по боксу среди юношей 15-16 лет. 300 сильнейших юных спортсменов со всей страны собрались, чтобы побороться за звание сильнейших.Арсений Жильцов провел 3 боя. По результатам Первенства России суздальский боксер взял бронзу. Это его вторая победа на Первенстве России (2021, 2022 г.г.).Фото: vk.com/wall-201172525_12084