Напомним, Краснодон - город-побратим Коврова, и с самого начала специальной военной операции жители...

Напомним, Краснодон - город-побратим Коврова, и с самого начала специальной военной операции жители нашего региона оказывают помощь Донбассу. Это уже третий грузовик: в нём продукты – от круп до консервов, вода, предметы первой необходимости. Почти 7 тонн. Гуманитарную помощь собрали четыре ковровских предприятия и сотрудники владимирского научно-производственного предприятия "Крона", подведомственного Министерству обороны.Александр Кариков, первый заместитель главы администрации Краснодона и Краснодонского района:- У нас активные боевые действия, необходима помощь нашим жителям и тем, кто перебрался в Краснодон, уходя от военных действий. Особая благодарность - в дружеской поддержке, моральной. И в простом человеческом "держись, мы прорвемся".