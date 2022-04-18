Авария с пострадавшим произошла в 322 км трассы М-7 «Волга» в Гороховецком районе в воскресенье, 17 апреля. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

Авария с пострадавшим произошла в 322 км трассы М-7 «Волга» в Гороховецком районе в воскресенье, 17 апреля. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек, 3 единицы техники, в