В Гусь-Хрустальном направлено в суд уголовное дело по обвинению двух местных жителей в незаконном...

В Гусь-Хрустальном направлено в суд уголовное дело по обвинению двух местных жителей в незаконном сбыте наркотических средств.Органами предварительного следствия сорокалетняя жительница г. Гусь-Хрустальный и ее 39-летний сожитель обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.Наркотические средства продавались непосредственно через окно жилого многоквартирного дома.Кроме того, женщине предъявлено обвинение в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков. Обвиняемая создала в своей квартире наркопритон: не пускала в дом посторонних, обеспечивала посетителей необходимыми для приготовления раствора инструментами и разрешала находиться в квартире после потребления наркотика.Уголовное дело будет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд. За совершенное преступление обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, информирует пресс-служба областной прокуратуры.