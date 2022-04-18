В выходные губернатор побывал в Александровском районе.

В минувшие выходные Александр Авдеев посетил Александровский район, а именно - город Карабаново. О результатах визита он написал в соцсетях.Администрация Владимирской области намерена подать в правительство РФ заявку на создание рядом с Московской областью особой экономической зоны. В ныне разрушенных цехах бывшей текстильной фабрики в Карабанове может появиться предприятие по выпуску микроэлектроники.«Осмотрел комплекс бывшего текстильного комбината, который может стать потенциальной площадкой для новых производств. Очевидные преимущества: наличие коммуникаций, близость к Москве и железнодорожным путям. Есть потребность заместить импортные комплектующие, по которым страна зависит от Запада. Есть заинтересованность инвесторов. Это то импортозамещение, о котором много говорят, и сейчас действительно часть таких мощностей, которые ранее размещались в Тайване, Китае, Турции и так далее, готовы размещаться здесь», - уверен врио губернатора.Власти направят заявку в Москву. Есть надежда на реализацию, минимум, одного инвестпроекта.Он добавил, что для комфортной жизни должны быть также городская среда и социальная сфера.«Побывал в школе №9. Современное и отлично оснащённое учреждение. Педагоги и ученики заряжены на результат. Пообщался с учителями, представителями культурной и спортивной общественности. Обменялись видением, есть интересные идеи, нужно их реализовать», - подчеркнул глава региона.Александр Александрович также проинспектировал благоустройство центрального парка. В 2022 году по плану оборудовать скейт-парк и воркаут-площадки.«Предложил предусмотреть в проекте кафе. У культурной жизни Карабаново появился инвестор из Киржача - Евгений Фёдоров, известный созданием детского театра и музея», - резюмировал Авдеев итоги поездки.