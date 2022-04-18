Городской казне грозят штрафы.

Ковровский городской суд отказал мэрии в переносе сроков ремонта . Чиновники сетуют, что могут не уложиться в отведённое время.Напомним, что ещё в 2016 году по иску прокуратуры местную власть обязали провести реконструкцию объекта. Установлены конкретные даты. Однако горадминистрация попросила Фемиду сдвинуть их до 30 ноября 2023 года. В противном случае городской казне грозят штрафы.Прокурор ответил, что мост имеет высокую степень износа и опасен для людей. Кроме того, в результате обрушения конструкций могут пострадать проходящие под ним поезда.Судья поддержал позицию надзорного ведомства. Представленные на заседании документы не свидетельствуют о том, что власьимущие приняли своевременные меры по решению проблемы.«Сложившиеся обстоятельства, не освобождают администрацию от обязанностей по капремонту. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано», - добавили в суде.Добавим, что контракт на восстановление путепровода подписали в конце марта. Стоимость превысит 315 млн рублей. Подрядчиком выбрана «Мостостроительная фирма МПФ» из Нижегородской области.С 3 апреля по эстакаде движение троллейбусов. Директор местного «Управления троллейбусного транспорта» надеется, что ограничения продлятся не на весь период ремонта путепровода. Восстановить сообщение планируется после завершения первого этапа работ.