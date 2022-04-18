В воскресенье вечером, 17 апреля, в 23-56 в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

В воскресенье вечером, 17 апреля, в 23-56 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Загорелся легковой автомобиль в Меленковском районе, д. Дмитриевы Горы, ул. Ленина.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. Дознаватели устанавливают причину пожара.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области