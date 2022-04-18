В преддверии всемирного дня донора крови сотрудники ковровского научно-исследовательского института...

В преддверии всемирного дня донора крови сотрудники ковровского научно-исследовательского института "Сигнал" внесли свой вклад в спасение человеческих жизней. Подробности в нашем репортаже.У мобильной станции переливания крови очередь. Благородный поступок решили совершить 52 работника ковровского предприятия. Татьяна Багаева сдаёт кровь впервые. Говорит, решение непростое, но, может быть, именно её кровь спасёт чью-то жизнь.Татьяна Багаева, научный сотрудник АО ВНИИ "Сигнал" (холдинг "Высокоточные комплексы"):- Донорство - это очень нужное и благородное дело, которое позволяет помочь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. И, кроме того, донорство это вообще очень хороший стимул вести здоровый образ жизни.Перед забором крови будущий донор должен пройти медицинское освидетельствование. К сдаче допускаются только здоровые граждане старше восемнадцати лет и больше пятидесяти килограммов. Чтобы кровь была хорошего качества, донорам нужно соблюсти особую диету.Елена Возняк, врач-трансфузиолог:- Исключить заблаговременно продукты животного происхождения. Утром попить чай, булочку с вареньем. Мы очень благодарны, что доноры нас не забывают, приходят к нам. Всю кровь мы обрабатываем и поступает кровь в больницы.Сдача крови проходит в рамках акции "Всегда Рядом" Союза машиностроителей России. В этом году доноры сдают кровь в том числе и для вынужденных переселенцев из Донбасса. Выезд передвижной станции на промышленные предприятия даёт возможность большему числу желающих участвовать в акции.Денис Клеветов, руководитель аппарата владимирского регионального отделения "Союза машиностроителей России":- Это позволяет обеспечить доступность для участников данной акции. Не надо никуда выезжать. Машина приезжает непосредственно на предприятие. И люди, которые изъявляют желание поучаствовать в данной акции, свободно получают доступ через свои медицинские кабинеты и сдают кровь.Задействование мобильных станций существенно помогает медицинским службам в сборе донорской крови. В прошлом году кровь сдали свыше шестисот сотрудников промышленных предприятий, которые входят в состав Владимирского отделения СоюзМаша. Ожидается, что в этом году людей будет еще больше.Максим Калашников, Илья Хлудов.Вести "Владимир"