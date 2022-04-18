В преддверии всемирного дня донора крови сотрудники ковровского научно-исследовательского института...
В преддверии всемирного дня донора крови сотрудники ковровского научно-исследовательского института "Сигнал" внесли свой вклад в спасение человеческих жизней. Подробности в нашем репортаже.
У мобильной станции переливания крови очередь. Благородный поступок решили совершить 52 работника ковровского предприятия. Татьяна Багаева сдаёт кровь впервые. Говорит, решение непростое, но, может быть, именно её кровь спасёт чью-то жизнь.
Татьяна Багаева, научный сотрудник АО ВНИИ "Сигнал" (холдинг "Высокоточные комплексы"):
- Донорство - это очень нужное и благородное дело, которое позволяет помочь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. И, кроме того, донорство это вообще очень хороший стимул вести здоровый образ жизни.
Перед забором крови будущий донор должен пройти медицинское освидетельствование. К сдаче допускаются только здоровые граждане старше восемнадцати лет и больше пятидесяти килограммов. Чтобы кровь была хорошего качества, донорам нужно соблюсти особую диету.
Елена Возняк, врач-трансфузиолог:
- Исключить заблаговременно продукты животного происхождения. Утром попить чай, булочку с вареньем. Мы очень благодарны, что доноры нас не забывают, приходят к нам. Всю кровь мы обрабатываем и поступает кровь в больницы.
Сдача крови проходит в рамках акции "Всегда Рядом" Союза машиностроителей России. В этом году доноры сдают кровь в том числе и для вынужденных переселенцев из Донбасса. Выезд передвижной станции на промышленные предприятия даёт возможность большему числу желающих участвовать в акции.
Денис Клеветов, руководитель аппарата владимирского регионального отделения "Союза машиностроителей России":
- Это позволяет обеспечить доступность для участников данной акции. Не надо никуда выезжать. Машина приезжает непосредственно на предприятие. И люди, которые изъявляют желание поучаствовать в данной акции, свободно получают доступ через свои медицинские кабинеты и сдают кровь.
Задействование мобильных станций существенно помогает медицинским службам в сборе донорской крови. В прошлом году кровь сдали свыше шестисот сотрудников промышленных предприятий, которые входят в состав Владимирского отделения СоюзМаша. Ожидается, что в этом году людей будет еще больше.
Максим Калашников, Илья Хлудов.
Вести "Владимир"