Российские разработчики представили замену западным магазинам приложений Google Play и App Store.

Российские разработчики представили замену западным магазинам приложений Google Play и App Store.Введении против России западных санкций привело к тому, что из мобильных магазинов Google Play и App Store удалили приложения ряда отечественных банков, попавших под ограничения. Из-за нежелания зарубежных онлайн-маркетов соблюдать национальное законодательство в нашей стране задумались о создании собственной программы для владельцев гаджетов.Теперь пользователи смартфонов и планшетов смогут устанавливать любимые приложения через отечественный аналог. В России создали собственный мобильный магазин RuMarket. Об этом сообщает портал IXBT.По данным издания, в первом релизе российского маркета доступно порядка 20 программ для скачивания. Пользователи могу установить, к примеру, приложения "ВТБ онлайн", "Промсвязьбанк" и "Альфа-банк".Инвесторами отечественной разработки стали генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский и группа "частных IT-инвесторов", имена которых не раскрываются. Первая версия маркета будет бесплатной для скачивания.В дальнейшем функционал мобильного магазина расширят. Разработчики планируют добавить систему рейтингов. Все приложения перед добавлением будут проходить модерацию."Для всех пользователей, лишившихся своих привычных сервисов, мы запускаем RuMarket — альтернативный магазин для приложений, который доступен не только российским пользователям. Это первый релиз продукта, но он уже работает, и мы будем развивать его дальше", — подчеркнул Сморгонский.