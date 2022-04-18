Местная администрация грозит виновным штрафом.

В Суздале вандалы повредили несколько домиков для торговли сувенирами в сквере у гостиницы «Сокол». Об этом сообщаетадминистрация города.Хулиганы погнули крыши шале, оторвали часть декора, а также попинали стены. Молодые люди попали в объектив камер видеонаблюдения.Всех, кто узнал «героев» видео, просят позвонить по номеру: 8 (49231) 2 – 35-06. Власти намерены привлечь виновных к административной ответственности. Однако пока борьба местных властей с правонарушителями ощутимых результатов не приносит.В мэрии , что активность вандалов распространяется и на другие элементы благоустройства. Чиновники неоднократно меняли разбитые светильники и панно.