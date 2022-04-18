За круглым столом в Белом доме встретились специалисты в области образования, музыки и медицины, чтобы обсудить возможные пути развития инклюзивного образования в музыкальных школах

За круглым столом в Белом доме встретились специалисты в области образования, музыки и медицины, чтобы обсудить возможные пути развития инклюзивного образования в музыкальных школах Владимира для особенных детей. Музыкальную терапию широко применяют во многих странах мира для лечения и профилактики различных нарушений: отклонений в развитии, эмоциональной нестабильности, поведенческих нарушений, психических отклонений и аутизма. По словам