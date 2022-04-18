А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди Дежурная часть.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-04-2022-vesti-dezhurnaya-chast-rasskazhet-o-gromkix-proisshestviyax-proshedshej-nedeli.html" target="_blank">Вести - Дежурная часть расскажет о громких происшествиях прошедшей недели</a> - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди Дежурная часть.
[url=https://33live.ru/novosti/18-04-2022-vesti-dezhurnaya-chast-rasskazhet-o-gromkix-proisshestviyax-proshedshej-nedeli.html]Вести - Дежурная часть расскажет о громких происшествиях прошедшей недели[/url] - А теперь время криминальных новостей. Передаю слово Артему Яковенко. Впереди Дежурная часть.