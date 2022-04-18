Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Экстрим в Суворотском
Дорога в село Суворотское похожа...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Экстрим в Суворотском
Дорога в село Суворотское похожа на раллийную трассу. Жители села просят администрацию Суздальского района сделать им обычную, асфальтовую.
- Русскому джазу - один век!
Искусство музыкальной импровизации - от лучших джазменов страны. В регионе отметили 100-летие российского джаза
- Зимний футбол
И питерский Зенит пожаловался на погоду, которую "включили" во Владимире. Зимний футбол на стадионе "Торпедо".