Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Экстрим в Суворотском Дорога в село Суворотское похожа...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Экстрим в СуворотскомДорога в село Суворотское похожа на раллийную трассу. Жители села просят администрацию Суздальского района сделать им обычную, асфальтовую.- Карабаново 2.0?В городе Карабанове, вместо старой ткацкой фабрики может появиться производство микроэлектроники. Глава региона побывал в Александровском районе.- Зимний футболИ питерский Зенит пожаловался на погоду, которую "включили" во Владимире. Зимний футбол на стадионе "Торпедо".