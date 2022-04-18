Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Экстрим в Суворотском
Дорога в село Суворотское похожа...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Экстрим в Суворотском
Дорога в село Суворотское похожа на раллийную трассу. Жители села просят администрацию Суздальского района сделать им обычную, асфальтовую.
- Карабаново 2.0?
В городе Карабанове, вместо старой ткацкой фабрики может появиться производство микроэлектроники. Глава региона побывал в Александровском районе.
- Зимний футбол
И питерский Зенит пожаловался на погоду, которую "включили" во Владимире. Зимний футбол на стадионе "Торпедо".