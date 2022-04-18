По словам метеоролога, в течение рабочей недели температура в столице днем будет в диапазоне 13-16 градусов тепла.

Улучшение погоды в Москве начнется с 19 апреля. Жителей столицы ожидают 13-16 градусов тепла, преимущественно без осадков и солнце в течение рабочей недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость - всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку", - рассказал он.По словам Вильфанда, в течение рабочей недели температура в Москве днем будет в диапазоне 13-16 градусов тепла. "Это ни тепло, ни холодно, а нормально. Такая температура соответствует климатической норме", - пояснил он.Метеоролог сообщил, что солнце тоже будет периодически баловать москвичей.Кратковременное ухудшение погоды ожидается в четверг - небольшие осадки и понижение температуры до 13 градусов тепла. "Затем, после дождичка в четверг, вновь неплохая погода", - сказал Вильфанд.Согласно предварительным расчетам, в выходные прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди. Однако солнце будет проглядывать."В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была", - рассказал Вильфанд.В этом году Пасху будут праздновать 24 апреля.