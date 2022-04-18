Воспитанник владимирской муниципальной СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной

Воспитанник владимирской муниципальной СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва Кирилл Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Казани с 6 по 17 апреля. Кирилл Прокопьев набрал 14,266 балла, опередив олимпийского чемпиона Токио в командном многоборье Никиту Нагорного (14,200 балла). Это третья медаль владимирского гимнаста на нынешнем