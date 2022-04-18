В субботу прошли игры очередного тура ФНЛ. Владимирское Торпедо дома, на малой спортивной арене...

В субботу прошли игры очередного тура ФНЛ. Владимирское "Торпедо" дома, на малой спортивной арене обыграло вторую команду санкт-петербургского "Зенита". Матч проходил в самый разгар метели.Счет открыли черно-белые- на четырнадцатой минуте Виктор Чувилов замкнул навес с углового. Во втором тайме гости остались в меньшинстве- вторую желтую получил Владислав Масальский, но петербуржцы нашли силы для того, чтобы отыграться. Правда через несколько минут торпедовцы вновь вышли вперед. Никита Андреев сыграл на добивании после красивой контратаки хозяев- 2-1, вторая подряд победа владимирского коллектива.Владислав Рамидов, ФК «Зенит-2» (Санкт-Петербург):- С победой, ждем вас во в тором круге, где будет немножко, наверное потеплее. Потому что то, что вы сегодня включили такую погоду- это ни в какие ворота не влазит! Я с утра проснулся- ужаснулся. Не бывает такого в апреле месяце!Александр Горбачев, главный тренер ФК «Торпедо» (Владимир):- Она не могла быть легкой, эта игра, потому что Зенит -2 это очень индивидуально сильные футболисты. Но это молодежь. Молодёжь может обыграть 8-0, а следующую игру проиграть 4-0. Но так сложилась игра, что нам больше повезло. Мы тщательно изучали соперника, понимали, что нас ждет. Так оно и получилось...Футбольный клуб Муром в Москве уступил местному Кайрату. Хозяева забили уже на шестой минуте. Муромляне, большую часть матча доминировавшие на поле, отыграться до финального свистка так и не смогли. В следующем туре, 23 апреля футболисты с берегов Оки примут Санкт-Петербургскую "Звезду", владимирское "Торпедо" 24 апреля отправится в Калининград на встречу с фарм-клубом местной "Балтики".