В Гусь-Хрустальном 40 -летнюю местную жительницу и ее 30-летнего сожителя обвиняют в совершении незаконного сбыта наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору и

В Гусь-Хрустальном 40 -летнюю местную жительницу и ее 30-летнего сожителя обвиняют в совершении незаконного сбыта наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Органы предварительного следствия установили, что наркотики пара сбывала через окно жилого многоквартирного дома. Более того, женщину обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков. Обвиняемая