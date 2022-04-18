Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Во Владимире 27-летнего молодого человека подозревают в убийстве матери. В отношении него возбудили уголовное дело.Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 апреля. Между сыном и матерью вспыхнул словесный конфликт. В результате молодой человек начал избивать 51-летнюю женщину руками и ногами по груди.От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый не признает вину в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для молодого человека.