Во Владимире в очередной раз не может завершиться процедура закупки новых автобусов. Как мы уже...

Во Владимире в очередной раз не может завершиться процедура закупки новых автобусов.Как мы уже писали, в марте по решению ФАС были отменены результаты конкурса на закупку новых автобусов, в котором победила рязанская компания, которая должна была поставить 10 больших газомоторных и семь средней вместимости дизельных автобусов к середине лета. Тогда в антимонопольное ведомство поступили две жалобы от производителей - «Волгабас» и «ГлобалАвто».Требования к закупке были переформулированы для возможности участия большего количества производителей транспорта. Однако теперь ООО «МАЗ Центр Челябинск» подало в региональное управление ФАС жалобу по поводу контракта на обновление подвижного состава. Производитель высказал претензии, что в техзадании содержится описание объекта закупки под конкретную модель, что ограничивает количество участников торгов.Определение поставщика приостановлено, 20 апреля жалоба должна быть рассмотрена.