На проспекте Ленина во Владимире произошло ДТП. В районе остановки улица Пугачёва белая Лада марки 14-й модели вылетела с проезжей части на тротуар. Авария произошла днем 18 апреля. В

На проспекте Ленина во Владимире произошло ДТП. В районе остановки улица Пугачёва белая Лада марки 14-й модели вылетела с проезжей части на тротуар. Авария произошла днем 18 апреля. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения – одну из дверей буквально вырвало из корпуса. Вероятно, машина угодила в дерево. Как сообщили очевидцы аварии, в ДТП никто