В Октябрьском и Фрунзенском районах Владимира на сутки отключат горячую воду и отопление в 259 домах. Отключение произойдет с 08:00 19 апреля до 10:00 20 апреля. Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

В Октябрьском и Фрунзенском районах Владимира на сутки отключат горячую воду и отопление в 259 домах. Отключение произойдет с 08:00 19 апреля до 10:00 20 апреля. Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» продолжает реконструкцию магистральной тепловой сети первой очереди в рамках строительства новой автомобильной дороги «Рпенский проезд». На данный момент выполнены работы по выносу магистральных тепловых