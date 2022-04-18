Сегодня во Владимире прошли учения на продуктовом рынке на улице Батурина. По легенде, здание...

Сегодня во Владимире прошли учения на продуктовом рынке на улице Батурина. По легенде, здание загорелось. Покупателей и продавцов пришлось экстренно эвакуировать.Контролировали процесс сотрудники МЧС. Буквально 10 минут и 80 человек на улице. Спасатели еще раз напомнили им правила пожарной безопасности, показали, как пользоваться огнетушителем. По итогам учений в МЧС заявили, что в целом администрация рынка со спасением людей справилась, хоть и с некоторыми помарками.Марина Васина, инспектор отделения профилактики пожаров:- Основные моменты произошли на оценку "хорошо". Персонал свои обязанности знает. Персонал и посетители рынка были эвакуированы в определенные время на определенную территорию.