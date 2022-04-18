Утром 18 апреля на уборку вышли 23 единицы техники и 57 сотрудников ЦУГДа.

В минувшие выходные владимирских коммунальщиков мобилизовали на уборку снега с городских улиц. В субботу, 16 апреля, снег чистили 35 единиц спецтехники и 43 рабочих «Центра управления городскими дорогами».Как сообщает пресс-служба мэрии, дороги посыпали пескосоляной смесью. Комплексные дорожные машины проводили патрульную снегоочистку основных магистралей. Дворники приводили в порядок остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Трактора убирали снег с тротуаров. Самосвалы вывозили всё на место временного складирования.«В воскресенье, 17 апреля, на борьбу со стихией было привлечено 22 единицы техники и 34 рабочих предприятия», - добавили в мэрии.Утром 18 апреля на уборку вышли 23 единицы техники и 57 сотрудников ЦУГДа.«Поливальные машины промывают проезжую часть от грязи, выметаются тротуары. Ведётся ремонт лавочек и урн. Благоустроительные работы организованы на улицах Верхняя Дуброва, Красноармейской, Добросельской, Карла Маркса, Судогодском шоссе, проспектах Ленина и Строителей», - уточнили власти.На Горького и Крайнова струйно-инъекционным методом продолжается плановый ремонт дорожного полотна.