Во Владимире завершился фестиваль Гранд джаз. Он был посвящен 100- летию российского джаза. В...

Во Владимире завершился фестиваль "Гранд джаз". Он был посвящен 100- летию российского джаза. В течение 9 месяцев известные российские исполнители давали концерты и мастер-классы в разных городах области. Джазовую импровизацию послушала и Вера Куликова.Как стать музыкантом? Истории из жизни и личное общение с залом. Мастер-класс от известных российских исполнителей. Во Владимир приехали лучшие джазовые музыканты страны!Иван Фармаковский, джазовый пианист, художественный руководитель фестиваля "Гранд джаз":- Всем интересен сам путь по которому становится музыкантом. Так и называется мастер-класс " Путь музыканта" . Кто как пришел в музыку . Кого-то привели родители, кто-то сам услышал пластинку и загорелся. Это всегда очень интересно!Пианист Иван Фармаковский влюбился в джаз в 5 лет. Родители привели Ивана в музыкальную школу при ДК "Москворечье".Иван Фармаковский, джазовый пианист, художественный руководитель фестиваля "Гранд джаз":- Мне повезло. Это была чуть ли не единственная в России школа, в которой преподавали джаз. И это была моя любовь с первого не взгляда, с первого услышания этой музыки.Дальше музыкальное училище и академия Гнесиных! Учился у профессора Игоря Бриля. Сейчас сам преподает. Фармаковский - лауреат множества джазовых конкурсов, композитор, аранжировщик, пианист.У певицы Анны Бутурлиной другая история. Сначала училась по классу фортепиано, хотела стать оперной певицей. Но в 17 лет попала на джаз-концерт и попросила спеть со сцены. С тех пор "заболела" джазом.Анна Бутурлина, вокалистка, лауреат международных конкурсов:- Джаз я никогда не любила. Мне казалось, что эта музыка слишком замороченная, и в общем я получила академическое музыкальное образование. Очень этому рада, потому что моя база музыкальная, то чему я училась с 6 лет она настолько прочна и монументально, что я могу практически все себе позволить.Руководитель Большого джазового оркестра Петр Востоков с высоты собственного опыта советует молодым джазменам получить хорошее музыкальное средне-профессиональное образование. База нужна обязательно.Пётр Востоков, руководитель Большого джазового оркестра:- Я получал академическое образование. Я из спецшколы Гнесиных. В последних классах заинтересовался очень.Сначала как любитель ходил в студенческий оркестр джазовый. С 16 лет. Ну и доходился, что поступал в институт на эстрадное отделение, а не академическое.Алиса учится на эстрадно-джазовом отделении в музыкальном колледже. Играет на бас-гитаре. Уверяет, для молодых музыкантов такие мастер-классы очень нужны.Алиса Юшина, студентка музыкального колледжа:- Хочу услышать от своих любимых джазменов как они достигли своих вершин. Как они шли к этому, с какими людьми они может быть знакомы! Что они могут другим посоветовать.После мастер-класса небольшое выступление. Чтобы играть джаз, музыкантам важно общаться друг с другом. Только так можно научиться импровизации, получить что-то новое.Вера Куликова, Семен Карпов.Вести "Владимир"