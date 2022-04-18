С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149813 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 апреля выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 27 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 6 - в Ковровском, Вязниковском и Суздальском, по 3 - в Петушинском, Гороховецком и Александровском, по 2 - в Кольчугинском и Собинском, 12 - в Юрьев-Польском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Судогодском, по 1 - в Киржачском, Камешковском и Селивановском, 7 - в Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 149813 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40823 заболевших во Владимире, 17660 - в Ковровском районе и 16452 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.