В причинах смерти и обстоятельствах случившегося разбираются эксперты.

В воскресенье, 17 апреля, в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о пропавшем рыбаке. Утром 15 апреля мужчина ушёл из Заречной Слободки и пропал без вести.Как рассказал спасатель Михаил Быков, дежурная смена отправилась на поиски вместе с сотрудниками МВД.«Через пару часов около озера Ярцево обнаружили тело. Передали его сотрудникам полиции. В причинах смерти и обстоятельствах случившегося дальше будут разбираться эксперты», - добавил он.Напоминаем, что уходя в лес или на рыбалку с собой нужно брать заряженный мобильный телефон, запас воды, а также предупредить родственников о месте нахождения и времени возвращения.