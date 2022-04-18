16 апреля глава Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в город Карабаново...

16 апреля глава Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в город Карабаново Александровского района. Одной из главных её целей стала оценка материально-технического состояния комплекса зданий бывшего Карабановского текстильного комбината, который в настоящее время принадлежит ЗАО «Элиттекс».Предприятие было открыто ещё до 1917 года. К 1980-м годам комбинат обладал современным, хорошо оборудованным производством, в его состав входило 3 фабрики – прядильная, ткацкая и красильная. Продукция продавалась по всему СССР и в более чем 20 странах мира. С 2003 года и до настоящего времени производственная деятельность там не осуществляется, а помещения находятся в неудовлетворительном состоянии.Но возникший в последнее время общероссийский тренд на импортозамещение может дать этой территории шанс на «вторую жизнь» − администрация области и нынешние владельцы бывшей ткацкой фабрики прорабатывают проект организации на части свободных площадей новой промышленной площадки. Ведутся переговоры с одним из предприятий Санкт-Петербурга, которое занимается производством микроэлектроники, о создании его мощностей в Карабаново.«Если проект найдёт поддержку, то в Карабаново появятся современное производство, дополнительные рабочие места. Будем заниматься этим столько, сколько нужно!» − прокомментировал глава региона итоги встречи с представителями ЗАО «Элиттекс».Также в ходе поездки глава региона проинспектировал ход благоустройства Карабановского парка культуры и отдыха в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также ознакомился с работой средней школы №9, где открыт центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста».Основные работы по благоустройству в парке были выполнены в 2021 году. На выделенные 7,2 млн рублей устроены тротуары, восстановлена входная группа, организовано освещение парковых зон, установлены малые архитектурные формы, детская площадка. В этом году в парке должны появиться площадки для занятий скейтбордом и воркаутом. Открытый аукцион на сумму 2,1 млн рублей на выполнение этих работ будет объявлен в ближайшее время.После осмотра Александр Авдеев поручил главе города Карабаново Илье Павлову продумать организацию на территории парка санитарной зоны и небольшого кафе, что сделает это место более комфортным и привлекательным для жителей, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: https://avo.ru/novosti