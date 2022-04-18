В воскресенье в Ковровском районе нашли тело пропавшего рыбака. Накануне днем в...

В воскресенье в Ковровском районе нашли тело пропавшего рыбака.Накануне днем в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение, что 15 апреля мужчина из Заречной Слободки (район Коврова) ушел на рыбалку и пропал.Дежурная смена спасателей выехала в указанный квадрат для проведения поисково-спасательных работ совместно с сотрудниками полиции, рассказал в своем блоге #Заметки спасателя Михаил Быков.Через пару часов спасатели дежурной смены ПСО обнаружили тело мужчины около озера Ярцево. Тело было передано сотрудникам полиции. В причинах смерти и обстоятельствах случившегося дальше будут разбираться эксперты.Спасатели напоминают, что уходя в лес или на рыбалку с собой нужно брать заряженный мобильный телефон, запас воды. Предупредить родных о том, куда планируете идти и когда планируете вернуться. Телефон вызова экстренных служб - 112.Фото: vk.com/zametkispasatelya