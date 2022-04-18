Названы проекты-победители областного конкурса грантов в поддержку творческих коллективов в рамках...

Названы проекты-победители областного конкурса грантов в поддержку творческих коллективов в рамках нацпроекта "Культура".Во Владимирской области грант получат восемь любительских коллективов из восьми муниципальных образований: "Голос традиций"- Гороховецкий район, "В царстве бересты" Меленковский, "Инклюзивный театр"- Кольчугино и другие коллективы. Каждому творческому проекту выделят по пятьсот тысяч рублей. Всего на их поддержку будет направлено четыре миллиона.