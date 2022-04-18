По состоянию на 18 апреля в медорганизациях региона действуют 302 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 18 апреля в медорганизациях региона действуют 302 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73,8 процента из них занято (223), свободны 79 коек. Госпитализация потребовалась 6 жителям Владимирской области.143810 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 244 человека.Напомним, что 18 апреля коронавирусом заболели 95 человек. Второй день количество заболевших в области держится ниже отметки в 100 человек.За период наблюдения в области отмечено 3415 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались еще 3 человека.