Сегодня начинает работу горячая линия по вопросам вакцинации против клещевого вирусного...

Сегодня начинает работу "горячая линия" по вопросам вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.Клещи уже пробудились - во Владимирской области зарегистрирован первый случай укуса - клеща сняли с ребёнка в Гусь-Хрустальном районе. Напомним, если вы обнаружили на себе клеща, для того, чтобы обезопасить себя от заболевания, его не позднее, чем через трое суток после снятия, нужно отнести в Центр гигиены и эпидемиологии. Проконсультироваться со специалистами можно и по поводу других прививок - против кори, краснухи, туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка. "Горячая линия" закончит работу 29-го апреля.