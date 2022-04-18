Поданные документы в течение 15 рабочих дней рассматривает конкурсная комиссия. Победители определяются исходя из среднего балла. В случае одинакового результата, более высокий рейтинговый номер присваивается заявке, зарегистрированной раньше.

Во Владимирской области социально ориентированные НКО поборются за гранты в размере 600 тысяч рублей. Заявки принимаются до 12 мая. Об этом сообщает департамент молодёжной политики и общественных проектов.Поданные документы в течение 15 рабочих дней рассматривает конкурсная комиссия. Победители определяются исходя из среднего балла. В случае одинакового результата, более высокий рейтинговый номер присваивается заявке, зарегистрированной раньше.Протоколы опубликуют на сайтах и на портале департамнета в течение пяти дней после подведения итогов.Справки по телефону: 8 (4922) 77-14-04 (доб. 7_511). Ответственное лицо – Кемаева Мария Андреевна.Правила предоставления субсидии опубликованы по .