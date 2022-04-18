Авария произошла вечером 17 апреля.

Во Владимирской области спасатели деблокировали из «Медседеса» пострадавшего в ДТП. Подробностями аварии на трассе М-7 в Гороховецком районе поделились в пресс-службе МЧС.Сообщение о происшествии поступило 17 апреля в 15-58. На место незамедлительно выехали подразделения экстренных служб - 3 единицы техники и 9 человек личного состава.«Столкнулись два автомобиля, имеется пострадавший. Сотрудниками проводилась его деблокировка из легковушки», - уточнили в ведомстве.От МЧС в ликвидации последствий ДТП принимали участие четыре спасателя.