Как уточнили в дирекции комплекса «Боголюбов луг», в 2022 году уровень выше прошлогоднего в два раза.

Во Владимирской области из-за половодья затопило большую часть Боголюбовского луга. Вода традиционно подступила к храму Покрова на Нерли. Красочные снимки с места владимирские фотографы.На кадрах видно, что автомобильная дорога к церкви ушла под воду. Находящаяся на возвышенности святыня пока остаётся недосягаемой для паводка. Однако добраться до памятника архитектуры можно лишь при помощи плавсредств. Вода продолжает прибывать.Как уточнили в дирекции комплекса «Боголюбов луг», в 2022 году уровень оказался выше прошлогоднего в два раза.