За последние сутки во Владимирской области выявлено 95 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 6. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 95 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 6. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 149 813. В лидерах по приросту Владимир – 27 заболевших за сутки. Юрьев-Польский на втором месте – 12. На третьем