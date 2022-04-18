На территории региона за прошедшие сутки 18 апреля лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 18 апреля лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.27 - во Владимире12 — в Юрьев-Польском районе7 — в Меленковском районе6 — в Вязниковском районе6 - в Ковровском районе6 — в Суздальском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе5 - в Муромском районе4 — в Судогодском районе3 — в Петушинским районе3 - в Александровском районе3 — в Гороховецком районе2 — в Кольчугинском районе2 — в Собинском районе1 - в Камешковском районе1 — в Селивановском районе1 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 813 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).