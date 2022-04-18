Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

Во Владимирской области cреднесуточные изменения уровней воды в реках составили до 30 сантиметров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в ГУ МЧС.На 18 апреля в регионе затопило два моста, пять участков дорог, 161 приусадебный участок и жилой дом. Понтонный мост в Вязниках разведён с 15 апреля. В заречной зоне расположено 16 населённых пунктов, в которых проживают 495 человек (44 ребёнка).В ближайшие сутки прогнозируется перелив дорожного полотна в Больших Сокольниках водами реки Клязьма.Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.