Во Владимирском планетарии появился новый экспонат - собака Лайка, первое животное, выведенное на...

Во Владимирском планетарии появился новый экспонат - собака Лайка, первое животное, выведенное на орбиту Земли.Лайка отправилась в полет 3-го ноября, 1957-го года на советском корабле "Спутник-2". Настоящая кличка собаки была Кудрявка, но персонал переименовал её в Лайку из-за звонкого лая. Она совершила четыре витка вокруг Земли. Увидеть Лайку в планетарии можно в космическом аппарате через иллюминатор. Керамические миниатюрные скульптуры из глины сделали учащиеся Детской художественной школы Владимира.