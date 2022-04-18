Проект #ДоброВСело возобновляется! Волонтёры-медики будут выезжать в фельдшерско-акушерские пункты...

Проект #ДоброВСело возобновляется!Волонтёры-медики будут выезжать в фельдшерско-акушерские пункты деревень и сёл Владимирской области и помогать жителям прямо на месте.Добровольцы измерят у селян давление, уровень сахара в крови, определят индекс массы тела и дадут консультации по ведению здорового образа жизни. В случае необходимости − окажут доврачебную медпомощь.Также волонтеры проведут уборку в ФАПах и на прилегающей территории.Областная администрация дает расписание первых выездов:28 апреля — деревня Зелени Суздальского района;5 мая — село Заречное Собинского района;12 мая — село Борисовское Суздальского района.