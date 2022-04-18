Погодная аномалия над центральной Россией. В субботу на регион обрушился снегопад – небывалое дело...

Погодная аномалия над центральной Россией. В субботу на регион обрушился снегопад – небывалое дело для середины апреля. Многие автолюбители уже успели переобуться, и снег вызвал резкое увеличение числа ДТП – 50 аварий за субботу и 40 – за воскресенье. Один человек погиб и 17 получили травмы.В Гороховецком районе на трассе М7 водитель "Мерседеса" не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. Деблокировали мужчину сотрудники МЧС, по дороге в больницу он скончался.В Вязниковском районе на дороге Сеньково-Никологоры-Симоново водитель "Хендай" протаранил школьный автобус. К счастью, автобус был без пассажиров.В соцсетях видео и фотографии десятков мелких ДТП- сразу несколько столкновений во Владимире, в районе Огуречной горы. В региональном управлении ГИБДД, несмотря на потепление, призывают водителей, перешедших на летнюю резину, быть осторожными.