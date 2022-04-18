Жителю Петушинского района предъявлено обвинение в незаконном сбыте боеприпасов. Завершено...

Жителю Петушинского района предъявлено обвинение в незаконном сбыте боеприпасов.Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном сбыте боеприпасов.Установлено, что обвиняемый нашел 16 патронов калибра 9 мм, которые, согласно заключению эксперта, являются пистолетными патронами и относятся к категории боеприпасов, предназначены для огнестрельного оружия. Патроны мужчина незаконно хранил по месту своего проживания.В декабре прошлого года обвиняемый, находясь в подвальном помещении жилого дома, продал боевые патроны местному жителю.Мужчина, задержанный сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий, свою вину признал полностью. Боеприпасы изъяты.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com