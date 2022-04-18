Жители села Суворотское каждую весну тонут в грязи. Дороги размывает и проехать не получается даже...

Жители села Суворотское каждую весну тонут в грязи. Дороги размывает и проехать не получается даже на внедорожниках. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, люди обратились к общественникам.Сергей Максимов, житель села Суворотское:- Мужик живет, на тракторе работает колхозном он не ездит сюда, потому что набок ляжешь. И были случаи и сколько раз!Дорога в селе Суворотское больше похожа на трассу для ралли. Проехать по такому месиву можно только на полном приводе, рассказывает Алексей Найденов. Никаких социальных объектов здесь нет. Магазинов тоже. В больницу или школу приходится ездить в город. Повезет -проедешь, не повезет - жди хорошей погоды.Алексей Найденов, житель села Суворотское:- На ниве можно передвигаться и то, правда, не всегда. Бывает такая погода, когда невозможно это сделать, приходится оставлять. Ждем погоды нормальной, чтобы выехать-заехать, то есть приходится подгадывать. У Нас были случаи - мы ребенку скорую помощь, то есть врачи ужасались, какие у нас дороги.Официально в Суворотское ведет только одна дорога - но это большой крюк через Боголюбово. Местные жители проложили себе путь сами - по полю. Хоть и незаконно, но целесообразно.- То что здесь есть дороге через новое и на Боголюбово - это знаете, тоже самое что мне нужно в Москву, а мне сказали бы поезжай через Ярославль.- Сейчас люди перемещаются по частной территории - накатали по полю. А как по другому? Ни скорая ни МЧС ни кто к ним не попадет, потому что у них вариантов вот сюда, в деревню попасть нет.Официальный въезд в село - дамба, находится в аварийном состоянии. Её обрушение - вопрос времени, рассказывают местные жители. В районной администрации заявляют, что решить проблему пока не могут- нет денег.Александр Авсеенок, замглавы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению и общественной безопасности:- У нас на балансе находится 500 км дорог, сумма для наведения порядка на всех дорогах около миллиарда. Бюджет дорожного фонда района составляет 48 миллионов.Руководитель общественного движения "Убитые дороги" Сергей Федяев заявляет, что решить проблему , хотя бы частично, можно засыпав дорогу щебнем- за счет района. В администрации обещают встретиться с жителями Суворотского и попытаться найти компромисс.Артём Яковенко, Александр Чунаев.Вести "Владимир"