В России создано движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России». В 2022 году...

В России создано движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России».В 2022 году состоится 11-я премия «Сделано в России».В 2022 году формат премии меняется — теперь это не только премия, но и масштабный проект редакции журнала «Сноб». Следующие восемь месяцев параллельно со сбором заявок редакция будет знакомить аудиторию с российскими идеями и проектами, бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые видят в новых условиях возможность для развития.Как обычно, конкурсная программа пройдет в три этапа: формирование лонг-листа (с 6 апреля до 10–20 июня), отбор номинантов для шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте проекта «Сноб». Точная дата проведения церемонии будет объявлена позже.Предложить номинанта может каждый, заполнив форму.Номинации 2022 года:- Кино, сериалы, анимация, или «Фокус внимания»За то, что рассказывали интересно о важном. Кого мы ждем: киностудии, онлайн-платформы и производителей оригинального контента- Мода и дизайн, или «Содержание формы»За то, что создавали стильные вещи, которыми приятно пользоваться. Кого мы ждем: фэшн-бренды, дизайнеров интерьеров, мебели, аксессуаров, промышленных дизайнеров- Наука и технологии, или «Искатели»За теорию, которая стала практикой. Кого мы ждем: молодых ученых, разработчиков технологий, влияющих на нашу жизнь- Городская среда, или «Среда обитания»За то, что оставались рядом. Кого мы ждем: сервисы реального сектора, которые делают комфортнее нашу повседневную жизнь (от булочной до сервисов проката)- Эногастрономия, или «На вкус и цвет»За то, что научили ценить российское. Кого мы ждем: рестораны, винодельни, пивоварни, сыроварни, фермерские хозяйства и другие локальные производства- Путешествия, или «По России с любовью»За то, что дали возможность познакомиться со страной. Кого мы ждем: отели, глэмпинги, маршруты, этнопарки- Театр, или «Место действия»За свежий взгляд на сцену. Кого мы ждем: новые проекты и формы в театральном искусстве- Текст, или «Про себя и вслух»За тысячи слов, среди которых не было лишних. Кого мы ждем: литературные произведения, аудиокниги, нарративные подкасты- IT-проекты, или «Цифра в жизни»За разработку IT-решений (сервисов, программ и игр). Кого мы ждем: компьютерные и онлайн-игры, IT-сервисы и платформы- Музыка, или «Сам себе музыкант»За самый стремительный взлет: от релиза до номинации. Кого мы ждем: новые имена и проекты- Общество, или «Человек человеку человек»За то, что думали о других больше, чем о себе. Кого мы ждем: социальные программы и инициативы, филантропов, благотворительные фонды- Креативные пространства, или «Культурная среда»За создание мест, в которых формируются креативные сообщества. Кого мы ждем: музеи, библиотеки, ДК, общественные пространства- Большой бизнес, или «Корпорации людям»За сохранение человеческого капитала. Кого мы ждем: государственные и частные корпорации, реализующие программы КСО