В Петушинском районе 30-летнего местного жителя обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов. Установлено, что мужчина нашел шестнадцать патронов калибра 9 мм, которые являются пистолетными

В Петушинском районе 30-летнего местного жителя обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов. Установлено, что мужчина нашел шестнадцать патронов калибра 9 мм, которые являются пистолетными патронами и относятся к категории боеприпасов для огнестрельного оружия. Обвиняемый незаконно хранил патроны по месту своего проживания. В декабре 2021 года мужчина незаконно сбыл боевые патроны местному жителю. Сотрудники полиции задержали его