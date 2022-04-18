На допросе владелец арсенала признал свою вину.

В Петушинском районе завершено расследование уголовного дела против 30-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной торговле боеприпасами.Как сообщили в УМВД по Владимирской области, подозреваемый нашёл 16 патронов калибром 9 мм. В декабре прошлого года в подвале жилого дома он продал «товар» другому жителю района.Предприимчивого парня задержали. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Боеприпасы изъяли.По заключению эксперта, они предназначены для огнестрельного оружия. На допросе владелец арсенала признал свою вину.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до 8 лет колонии.